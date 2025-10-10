Турските въоръжени сили са готови да изпълняват всякакви задачи по сигурността в Газа, съобщиха източници от турското министерство на отбраната

Турските въоръжени сили са готови да изпълняват всякакви задачи, които могат да им бъдат възложени в контекста на уреждане на конфликта в ивицата Газа, съобщиха източници от турското министерство на отбраната, цитирани от „Тюркийе тудей“.

„Турските въоръжени сили, които имат опит в установяването и поддържането на мир, са готови за всяка мисия, която им бъде възложена“, съобщиха източниците.

Вчера турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви намерението на страната си да участва в наблюдението на прилагането на споразуменията за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Той посочи, че Турция „очаква да се присъедини към оперативната група, която ще наблюдава прилагането на споразумението за прекратяване на огъня на място“

Турският външен министър Хакан Фидан също заяви снощи в Париж, че „екип, съставен от Съединените щати, Египет, Турция и Катар, ще играе ролята на посредник, отговорен за осигуряване на прилагането на детайлите на споразумението и ще ги обсъди с двете страни“ – Израел и палестинското движение „Хамас“.

САЩ изпращат около 200 войници в Израел, за да подпомогнат и наблюдават споразумението за прекратяване на огъня в Газа като част от екип, който включва партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор, съобщиха американски официални лица, предаде Асошиейтед прес.