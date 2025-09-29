Гърция и Италия подписаха декларация за намерение за закупуване на две многоцелеви фрегати клас „Бергамини“

Меморандум за разбирателство за военноморското сътрудничество между Гърция и Италия и декларация за намерение за придобиване на две многоцелеви фрегати клас „Бергамини“ с възможност за придобиване на още две на по-късен етап бяха подписани днес в италианския град Специя, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Меморандумът и декларацията за намерение бяха подписани от директора на гръцкия Отдел за отбранително въоръжаване и инвестициите, генерал-майор Йоанис Бурас, и директора на Националното въоръжение на Италия, вицеадмирал Отавиани Джанчинто, в присъствието на министъра на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас и италианския му колега Гуидо Крозето, които се срещнаха в Специя по-рано през деня.

След днешната среща и подписването на двата документа Дендиас заяви пред гръцката национална телевизия ЕРТ: „Имах много интересен разговор с моя италиански колега, Гуидо Крозето, който доведе до подписването на тези два протокола, за които вече знаете. Единият от тях наистина ни отваря вратата да придобием две многоцелеви фрегати и с възможност да получим още две“.

Дендиас също така поясни, че фрегатите, за които се отнася споразумението са „на по 10 години и са с отлични възможности“, като допълни: „Навлизаме в нова ера за гръцките въоръжени сили, нова ера за гръцкия флот. Мисля, че бързо запълваме огромната празнина, оставена от десетгодишната икономическа криза“.