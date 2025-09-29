В Северна Македония започна предизборната кампания за местните избори

От днес официално започва предизборната кампания за местните избори в Република Северна Македония, които ще се проведат на 19 октомври с балотаж на 2 ноември.

Това са осмите по ред избори за местни власти от обявяването на независимостта на страната. За изборната надпревара са издигнати общо 309 кандидати за кметове и 577 листи за членове на общински съвети с общо 10 499 кандидати, съобщиха от Държавната избирателна комисия.

В изборите участват общо 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, а най-много кандидати за кмет има в Скопие – 16.

Председателят на парламента на Северна Македония Африм Гаши призова за въздържание от всякаква форма на натиск, използване на реч на омразата, поляризираща пропаганда и злоупотреба с публични ресурси по време на предизборния период. Той добави, че политическата надпревара трябва да се проведе в духа на здрава демокрация.

„Нека това бъде състезание на идеи и програми, без инциденти, без сплашване, без обиди или омаловажаване. Гражданите заслужават уважение, а демокрацията изисква отговорност. Демокрацията не се измерва с победата на определен човек или партия, а с достойнство в избирателната надпревара. Затова уверено очаквам този избирателен процес да бъде свидетелство за нашата демократична зрялост и отражение на нашите европейски стремежи“, каза Гаши в навечерието на официалната предизборна кампания, която на практика стартира отдавна.

„Не обещаваме зрелища, не предлагаме лъжи и пъстри програми. Предлагаме осъществими, реалистични програми и служба в интерес на гражданите”, обяви председателят на СДСМ Венко Филипче в речта си в неделя при представянето на кандидатите за кметове и общински съветници в общините и град Скопие.

По думите му в Северна Македония няма по-добри кандидати от тези на СДСМ, защото партията издига професионалисти в своите области, а СДСМ си е взел поука от последните парламентарни избори, които загуби.

„Не търсим празно доверие, търсим шанс за тези хора, в които твърдо вярвам. Нашата политика не е за власт, а за ред, сътрудничество и служба на гражданите. Нашата амбиция не е да управляваме без контрол, а да установим контрола, който принадлежи на гражданите. Молим ви да държите тези хора отговорни. Молим ви да ги проверите. Молим ви да ги измервате според това на кого служат – на партията или на народа“, каза при представянето на кандидатите за кметове на СДСМ Венко Филипче, според когото „абсолютната власт, която ВМРО-ДПМНЕ има в момента на местно и централно ниво е най-опасното нещо, което можеше да се случи на държавата”.

В събота от ВМРО-ДПМНЕ също обявиха, че предлагат доказани личности, които въпреки предизвикателствата и проблемите, с които са се сблъсквали през последните години, са направили много.

„ВМРО-ДПМНЕ предложи за тези местни избори личности, които са готови да бъдат партньори на гражданите, да бъдат техни съседи, приятели, които им помагат. Кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ са личности с визия, личности, които са променили облика на общините, ремонтирали, построили, разширили детски градини, училища”, обявиха от управляващата партия, която на предишните местни избори през 2021 г. спечели голяма част от кметските постове в 80-те общини в страната и Скопие.

Като основни ангажименти за местната власт от ВМРО-ДПМНЕ обявиха чист въздух, зелени площи, адекватен обществен транспорт, мерки за местно икономическо развитие, подходяща инфраструктура, което включва и нови улици и поддръжка на съществуващите. Именно затова лозунгът за тези местни избори е: „Правилният избор! С твоя човек! За твоето място! За вашето бъдеще!“, се казва в прессъобщението на ВМРО-ДПМНЕ.

Основната битка в албанския политически блок ще бъде в скопската община Чаир, където от двете коалиции на Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) и ВЛЕН издигнаха като кандидати за кмет бившия министър на външните работи Буяр Османи и актуалния вицепремиер и министър на околната среда Изет Меджити.

След като в петък подписа Кодекса за честни и демократични избори, Буар Османи заяви, че резултатът в Чаир ще определи не само бъдещето на общината, но и положението на албанците в страната през следващите десетилетия.

„Орлите възкръстната, референдумът започна, време е за народа”, с това послание лидерът на ДСИ Али Ахмети обяви снощи участието на партията в местните избори през октомври, цитират думите му медиите в Северна Македония.

„Християне, ти си млад, помисли внимателно. Не се изправяш пред скъпоценни камъни или краставици, а пред добри екипи във всички области. С кучета Мицкоски ходи на лов за зайци, но не и на орли. Орелът не се бие с кучета и слуги, които обучавате, за да ни очернят. Орли, летете високо в синьото небе. Кучета, пазете се от зайци“, цитира думите на Ахмети „Свободна Европа”.

От ВМРО-ДПМНЕ реагираха остро, наричайки Ахмети „не орел, а обикновено врабче”. Според управляващата партия ДСИ ще загуби в почти всички общини на местните избори.

„Вместо да се пенсионира, той говори за кръв, оръжия и орли. И всеки път, когато идват избори, Ахмети преживява необичайна трансформация. Това е неговият „рефлекс на Павлов”, когато се чуе за избори, автоматично следват заплахи, патос и сплашване. Освен че е жалко, всичко това е и нелепо“, се казва в позицията на ВМРО-ДПМНЕ.