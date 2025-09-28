АНА-МПА: Премиерът Мицотакис: Гърция е призната за стълб на стабилността и надежден партньор

Премиерът Кириакос Мицотакис направи преглед на посещението и срещите си в Ню Йорк в седмичната си публикация в социалните медии. Както посочи гръцкият премиер, „общата нишка беше признаването на Гърция като фактор на стабилност в Югоизточна Европа и Средиземноморието, като привлекателна дестинация за инвестиции и като мост, свързващ по-широкия регион, геополитически и от гледна точка на енергетиката, с останалата част от Европа. Като надежден партньор“, съобщи за БТА агенция АНА-МПА

Мицотакис отбеляза, че „гласът на Гърция се чува силно“ и подчерта модернизирането на отбранителния арсенал на Гърция. Той също така спомена, че по време на речта си пред ООН се е застъпил за отмяната на "casus belli" (повод за война-бел.ред.) на Турция. Позовавайки се на войната в Украйна, той отхвърли промените в границите и призова за прекратяване на войната в Газа и създаване на палестинска държава.

В публикацията си министър-председателят се позова и на гладната стачка на Панос Руци (баща на една от жертвите във влаковата катастрофа в Темпе от 2023 г. -бел.ред.), като заяви, че „държавата трябва да проявява съчувствие към хората, които страдат, дори когато те я поставят под въпрос“.

Той подчерта, че правителството зачита решенията, взети от независимата съдебна система, независимо от тяхното естество, без да ги коментира.

Освен това той подчерта, че въпросите, които са от изключителната компетентност на съдебната власт, като този конкретен случай и разглеждането на по-широката трагедия, която засегна дълбоко всички, трябва да бъдат оставени изцяло на правосъдието. Мицотакис също така предупреди, че „новите постоянни забавяния могат дори да доведат до изтичане на давността на наказателната отговорност за престъпленията, което би било крайна неуважителност към паметта на жертвите“.

Накрая гръцкият премиер направи преглед на последните инициативи на правителството в областта на образованието, здравеопазването и обществения ред.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)