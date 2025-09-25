Румъния определи командната верига в случай на намеса при нарушаване на въздушното й пространство

Европейските държави трябва да свикнат с провокации като нарушаване на националното им въздушно пространство и трябва да отговарят "твърдо, но пропорционално", заяви днес румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, съобщиха местните медии и агенция Ройтерс.

Съветът определи ясна командна верига в случай на нарушаване на въздушното пространство от пилотирани или безпилотни летателни апарати, добави Мощяну.

Румъния многократно е откривала фрагменти от дронове, паднали на нейна територия, откакто Русия нападна съседна Украйна, напомня Ройтерс.

Министърът уточни, че в случая с дроновете и пилотираните военни самолети, които нарушават националното въздушно пространство, командирът на операцията е този, който взема окончателното решение за евентуалното им сваляне, а когато става дума за цивилни летателни апарати, тогава решението се взема от министъра, съобщи телевизия Диджи 24.

"Обсъдихме на това заседание два важни проекта, които идват вследствие на закон 73 от 2025 г. за намесата срещу неоторизирани летателни апарати във въздушното пространство на Румъния. Проектозаконът беше обсъден и одобрен в парламента през пролетта, беше публикуван в Държавния вестник и влезе в сила на 19 май. След това през юли, 10 дни след като станах министър, одобрих министерска заповед, която определя процедурите и командната верига за намеса срещу дроновете. Днес допълнихме тази законова рамка с методология за целите, които имат нужда от защита срещу дронове", посочи Мощяну.

По думите му всички институции от областта на отбраната имат списък с цели, които трябва да бъдат защитавани, който се актуализира в зависимост от ситуацията. Той може да включва и временни цели, например мястото, където се провежда важно събитие с участието на държавни или правителствени ръководители на обществено място, в хотел, конферентна зала и т.н.

Той посочи още, че вторият проект определя командната верига в случай на необходимост от сваляне на летателен апарат, който навлезе без разрешение в националното въздушно пространство.

"Имаме случая с дроновете, безпилотните апарати, където определихме с министерската заповед подробно командната верига, кой какво прави, още от 4 юли (...) Има пилотирани самолети - военни и цивилни. В случая с военните отново решението и цялата процедура се координира и провежда от командира на мисията съгласно правилата на НАТО за прехващане на военни самолети и видяхме наскоро подобен случай в Естония", посочи Мощяну.

Той отбеляза, че "има няколко последователни стъпки, като използването на оръжие и унищожаването на един самолет е последната мярка, ако всички останали стъпки са игнорирани и самолетът не се идентифицира и не напусне въздушното пространство на Румъния".

"От друга страна има граждански пилотирани самолети - случай, в който решението е на министъра, както и досега. Това е стара история, още от 11 септември (2001 г.), от онзи момент, в който нашият съвременен свят се промени, когато се случи нещо, което никой не е очаквал, а именно граждански самолети се блъснаха в небостъргачи в Ню Йорк", отбеляза още министърът.