Сръбският павилион на ЕКСПО 2025 в Осака е определен за най-добър малък павилион, съобщи сръбският министър на финансите

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
БТА, Белград(14 юни 2024) Ежедневие в столицата на Сърбия, Белград. На снимката: Изглед към стария град на града и катедрален храм "Св. Архангел Михаил".Снимка: Владимир Шоков/БТА
Белград ,  
24.09.2025 17:14
 (БТА)

Сръбският вицепремиер и министър на финансите Синиша Мали обяви с публикация в Инстаграм, че сръбският павилион официално е определен "за най-добрия малък павилион" на Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака.

Според Мали това решение е взето от международно жури, което оценява павилионите на страните участнички.

По думите му решението за отличието е взето и "с огромната подкрепа" на посетителите на сръбския павилион в Осака, които наброяват около 900 000 души.

Освен тази награда, Сърбия спечели и наградата за най-добра технологична интеграция, което "допълнително потвърждава силното впечатление, което нашият екип остави на Световното изложение", допълни Мали в публикацията.

В Сърбия от май до август 2027 г. за първи път ще се проведе Световно търговско изложение ЕКСПО.

Предстоящото събитие често е тема в сръбските медии, а сръбският президент Александър Вучич наскоро обвърза евентуалното насрочване на предсрочни парламентарни избори с приоритетното изграждане на всички съоръжения за ЕКСПО27. 

/СУ/

