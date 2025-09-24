Сръбският павилион на ЕКСПО 2025 в Осака е определен за най-добър малък павилион, съобщи сръбският министър на финансите

Сръбският вицепремиер и министър на финансите Синиша Мали обяви с публикация в Инстаграм, че сръбският павилион официално е определен "за най-добрия малък павилион" на Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака.

Според Мали това решение е взето от международно жури, което оценява павилионите на страните участнички.

По думите му решението за отличието е взето и "с огромната подкрепа" на посетителите на сръбския павилион в Осака, които наброяват около 900 000 души.

Освен тази награда, Сърбия спечели и наградата за най-добра технологична интеграция, което "допълнително потвърждава силното впечатление, което нашият екип остави на Световното изложение", допълни Мали в публикацията.

В Сърбия от май до август 2027 г. за първи път ще се проведе Световно търговско изложение ЕКСПО.

Предстоящото събитие често е тема в сръбските медии, а сръбският президент Александър Вучич наскоро обвърза евентуалното насрочване на предсрочни парламентарни избори с приоритетното изграждане на всички съоръжения за ЕКСПО27.