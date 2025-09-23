За последните 24 часа Гръцката брегова охрана е открила близо 150 мигранти край южния гръцки остров Гавдос

За последните 24 часа Гръцката брегова охрана е открила общо 145 мигранти във водите на Средиземно море край южния гръцки остров Гавдос, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Тази сутрин патрулен кораб на бреговата охрана, подпомогнат от дрон на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“ е локализирал 36 чуждестранни граждани на борда на лодка във водите южно от Гавдос. Мигрантите са прехвърлени до пристанището Сфакия.

Вчера следобед южно от Гавдос екип на "Фронтекс" е забелязал лодка, в която са пътували 66 мигранти. На място е изпратен екип на гръцката брегова охрана, който е извършил спасителна операция и е транспортирал мигрантите до остров Гавдос.

При друг случай, станал вчера в същия район, лодка на Фронтекс е спасила 43 мигранти от потъващ плавателен съд, с помощта на преминаващ на близо кораб.