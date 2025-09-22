Аджерпрес: Започва регистрацията за Букурещката конференция по киберсигурност 2025

Румънската Национална дирекция по киберсигурност (DNSC) официално отвори регистрацията за участие в Букурещката конференция за киберсигурност 2025 (BCC2025) – едно от най-големите събития, посветени на киберсигурността в Румъния, съобщи Аджерпрес специално за БТА, като се позовава на съобщение до медиите.

BCC2025 е международна конференция, организирана от DNSC с подкрепата на Националния координационен център (NCC-RO) и Националната асоциация за сигурност на информационните системи (ANSSI) в сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и Европейски център за експертни познания в областта на киберсигурността (ECCC).

Събитието ще се проведе в Букурещ в периода 6-8 октомври в конгресния център NORD Events Center by Globalworth. Дневният ред и подробности за дейностите и дискусиите са публикувани на сайта на конференцията.

Регистрационната форма за BCC2025 е достъпна, като заинтересованите страни ще могат да присъстват на събитието, след като получат потвърждение от огранизаторите.

Третият ден на форума ще бъде посветен изключително на конференцията, организирана от ENISA, на тема “Законодателният акт за киберустойчивостта (CRA) – да направим пазара на ЕС устойчив“, за която ще се изисква допълнителна регистрация.

Букурещката конференция по киберсигурност 2025 ще събере над 500 топ експерти по киберсигурността, официални ръководни представители и водачи на мнение от цяла Европа и отвъд нея, които представляват публичния, частния и академичния сектор. Под мотото „Сътрудничеството в киберсигурността в глобалния контекст на несигурност“ конференцията ще разгледа как международното сътрудничество може да укрепи колективната киберустойчивост в един дигитален пейзаж, характеризиращ се с непрекъснато еволюиращи заплахи и засилващи се геополитически напрежения.

Според съобщението дискусиите ще се фокусират върху прилагането на ключови европейски регулации в сферата на киберсигурността като Директивата NIS2 (относно мерките за високо общо ниво на киберсигурност в Европейския съюз), европейския Законодателен акт за киберустойчивостта (CRA) и Европейския акт за солидарност в киберпространството.

BCC2025 ще се спре и на ключови въпроси като защитата на критична инфраструктура, подобряването на трансграничната реакция на инциденти и интегрирането на нови технологии като изкуствения интелект. В условията на все по-взаимосвързана дигитална екосистема киберсигурността вече не е само техническо предизвикателство, но и стратегически приоритет на глобално равнище, който изисква доверие, политическо хармонизиране и координирани действия.

