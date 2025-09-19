Подробно търсене

МИНА: 93 задържани стачкуват в следствения затвор в Подгорица

МИНА: 93 задържани стачкуват в следствения затвор в Подгорица
МИНА: 93 задържани стачкуват в следствения затвор в Подгорица
Снимка: МИНА
Подгорица,  
19.09.2025 20:24
 (БТА)

Общо 93-ма задържани стачкуват в следствения затвор в Подгорица, 74-ма от тях са в гладна стачка, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на съобщение на Администрацията за изпълнение на наказателните санкции (UIKS).

В прессъобщението на Администрацията се казва, че задържаните, които стачкуват, са под постоянно наблюдение и че здравословното им състояние се следи от медицински лица.

Подчертава се, че към момента здравословното състояние на стачкуващите задържани е стабилно.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)

/ЕЩ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:10 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация