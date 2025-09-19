МИНА: 93 задържани стачкуват в следствения затвор в Подгорица

Общо 93-ма задържани стачкуват в следствения затвор в Подгорица, 74-ма от тях са в гладна стачка, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на съобщение на Администрацията за изпълнение на наказателните санкции (UIKS).

В прессъобщението на Администрацията се казва, че задържаните, които стачкуват, са под постоянно наблюдение и че здравословното им състояние се следи от медицински лица.

Подчертава се, че към момента здравословното състояние на стачкуващите задържани е стабилно.

