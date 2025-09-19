Външният министър на Турция призова за създаване на обща отбранителна платформа между страните от Близкия изток

site.btaВъншният министър на Турция призова за създаване на обща отбранителна платформа между страните от Близкия изток
Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан призова за създаването на обща отбранителна платформа между страните от Близкия изток, подчертавайки нуждата от приоритизиране на регионалната отбрана наред с икономиката и технологичното сътрудничество, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.
„Турция, най-вече заедно с Египет и Саудитска Арабия, наистина трябва да постави на дневен ред въпроса за съвместната сигурност, наред с въпросите за икономиката, търговските отношения и технологиите“, заяви Фидан вчера в интервю за египетската телевизия „MBC Masr“.
По време на интервюто Фидан изрази оптимизъм относно създаването на единна платформа за сигурност за арабските и ислямските държави, позовавайки се на зрелите структури на националните държави в рамките на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) и страните членки на Арабската лига. „Мисля, че това може да се случи. Защото, когато погледнем други примери по света, това е въпрос на политически системи. Става въпрос и за постигане на общ идеал“, коментира Фидан.
Турският външен министър също така подчерта трансформацията на регионалната динамика заради действията на Израел в последните месеци, като отбеляза по-специално скорошната атака срещу Катар. „Атаката срещу Катар промени много неща. По всичко личи, че Израел вече е пресметнал всичките си рискове и е превърнал регионалния експанзионизъм в политика отвъд палестинския въпрос“, отбеляза още Фидан.
