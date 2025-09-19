Кипърките, които отидат в казарма, ще плащат само половината от цената на висшето си образование

Жените, които завършат доброволна служба в армията, ще плащат половината от цената на университетското си обучение, ако впоследствие се запишат в частен университет в Кипър, съобщи днес министърът на отбраната на страната Василис Палмас, цитиран от англоезичното издание "Сайпръс мейл".

В интервю за Кипърското радио и телевизия (КРТ) той каза, че правителството е постигнало "някои неформални споразумения" с частни университети и добави, че отстъпката ще важи за целия период на обучението им.

Коментарите идват само няколко дни, след като министърът заяви, че няма да има "специални стимули" за увеличаване на броя на жените, които доброволно се запишат да служат, тъй като предлагането на стимули за жените, а не за мъжете, може да "създаде проблем с половото равноправие", припомня изданието.

Правителството на Република Кипър прие през февруари решение, което отваря пътя за участие на жени доброволки в Националната гвардия – въоръжените сили на страната, а парламентът одобри законопроекта през април.

Регистрацията за доброволна военна служба ще бъде отворена за жени, които са завършили гимназия между 2017 и 2025 г., като Палмас заяви, че скоро ще бъде направено съобщение "с всички подробности за процедурата", включително датите, на които трябва да бъдат подадени заявленията.

Министърът поясни, че жените, които се запишат, ще служат между шест и 14 месеца.