Аджерпрес: Президентски влак и ретро трамваи са изложени в Букурещ за Европейската седмица на мобилността

Обществеността е поканена да участва в събитията, които ще отбележат Европейската седмица на мобилността и Дните на Букурещ, които ще се проведат в края на тази седмица от Асоциацията за развитие на обществения транспорт между Букурещ и Илфов (TPBI) и нейните партньори. Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Президентският влак ще бъде изложен на жп гара "Север" и ще има състезания до жп гарите "Изток" и "Запад". По булевард „Георге Дука“ ще се движат ретро трамваи, а оттам ще се движат и старите трамваи от специалните линии "26" и "54". Очакваме децата на работилници в парк „Чишмиджиу“, а на летище „Бъняса“ ще бъде изложен самолетът "ROMBAC". Ще имаме и специални автобусни линии, които ще пътуват от центъра на Букурещ до жп гара "Север", летище „Бъняса“ и различни забележителности в съседния на Букурещ окръг Илфов“, информира генералният директор на TPBI Владимир Адриан Гитулеску по време на конференцията „Мобилност за всички: Среща на върха за мобилността в Букурещ“, проведена тази седмица в румънската столица.

Европейската седмица на мобилността 2025 се провежда от 16 до 22 септември, като централната тема на събитието е общественият транспорт, достъпен за всички категории пътници, в съответствие с тазгодишното европейско мото – „Мобилност за всички“.

Румънските власти откроиха постигнатия напредък по отношение на достъпността на обществения транспорт в Букурещ, подчертавайки закупуването на превозни средства, оборудвани специално за хора с увреждания, както и пилотния проект, стартиран от Транспортната компания на Букурещ – „STB SA“.

В рамките на проекта на "STB SA" превозните средства на градския транспорт са оборудвани с устройства, работещи съвместно с мобилно приложение, което насочва хората с увредено зрение към станциите, предоставя им информация в реално време за пристигането на превозните средства и им помага чрез звуков сигнал при качването в тях.

