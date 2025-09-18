АТА: Историческа сграда в Тирана ще се превърне в Музей на ислямското изкуство и наследство

Един от архитектурните бисери на Тирана, историческият Сарай на Топтаните (Sarajet e Toptanëve), ще бъде превърнат в Музей на ислямското изкуство и наследство, за да обогати културния пейзаж на града, предаде за БТА албанската агенция АТА.

При обявяването на проекта премиерът Еди Рама определи бъдещия музей като „добавена стойност за столицата“ и жизненоважно историческо свидетелство, което ще запълни дългогодишна празнина в интерпретацията и опазването на ислямското културно наследство на Албания.

Рама заяви, че целта на проекта е да служи като „наниз от изкуство“, наред с Националния театър и Националната галерия, обогатявайки културните предложения на Тирана и потвърждавайки връзката между ислямското наследство и европейската и средиземноморската култура.

В началото на речта си албанският премиер повтори убеждението си, че се е оформило силно и ефективно сътрудничество, обединяващо кураторите на колекцията, архитекта, община Тирана и Министерството на културата. Това съвместно усилие, отбеляза той, е мобилизирало всички необходими ресурси, за да се реализира най-накрая дългоочакваното културно пространство в Тирана, посветено на ислямското изкуство и наследство.

Рама подчерта, че новият музей запълва празнина в културата на Тирана, не само по отношение на пространството, но и по отношение на историческото разбиране. Той повтори прозрението на архитекта, че ислямското изкуство и култура са неразделна част от средиземноморското и европейското наследство.

Въпреки скромния си мащаб в сравнение с големите международни музеи, изтъкна Рама, тази институция е едновременно необходима и достатъчна, за да предаде една жизненоважна истина, често пренебрегвана или дори отричана. Той отбеляза, че мнозина все още възприемат ислямската култура като откъсната от Европа или като наследство, наложено през специфичен исторически период. Според Рама реалността е съвсем друга – чрез създаването на Музея на ислямското изкуство и наследство Албания утвърждава тази истина, предлагайки пространство, което е не само съществено, но и ценно допълнение към културния пейзаж на Тирана.

Албанският премиер обяви, че историческата сграда на Сарая ще бъде напълно реставрирана, като бъде възстановена оригиналната й идентичност. Тя ще служи като ядро ​​на новия Музей на ислямското изкуство и наследство, който ще включва и втора, съвременна сграда, проектирана така, че да допълва съществуващата архитектура.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)