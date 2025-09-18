Министърът на отбраната Атанас Запрянов пред Албанското радио и телевизия: Оценяваме приноса на Албания към НАТО

Министърът на отбраната Атанас Запрянов даде интервю за Албанското радио и телевизия, в което представи подробности за работното си посещение в Албания по-рано тази седмица.

Запрянов беше посрещнат от албанския си колега Пиро Венгу в Тирана, като във фокус на посещението беше сътрудничеството между България и Албания в сферата на отбраната, отбелязва медията.

"Моето послание към албанските граждани е, че България и българският народ за вас са сигурен съюзник и приятелски народ (на Албания). Готови сме да си сътрудничим във всички области, особено в сектора на отбраната, за който аз отговарям", заяви Запрянов.

Той оцени приноса на Албания към НАТО.

"Искам особено да благодаря на албанското правителство за приноса към многонационалната бойна група на НАТО в България, в която участват десет страни членки (на Алианса), с Италия като рамкова държава. Албания беше сред първите страни, които предложиха принос към тази група. Само преди седмица заедно със заместник-генералния секретар на НАТО (Радмила Шекеринска) посетих Ново село, където видях многонационалната бойна група и се срещнах с албанския контингент. Впечатлен съм от мотивацията на всички военни, включително албанците, да се подготвят сериозно, ако е необходимо, дори да защитават територията на НАТО “, каза още Запрянов.

Министърът на отбраната на България подчерта, че се работи за засилване на сътрудничеството с Албания като съюзник в югоизточния фланг на алианса.

„Впечатлен съм от мерките на албанското правителство за прилагане на решенията на НАТО за укрепване на индустриалния потенциал чрез инвестиции в съвременно производство в отбранителната промишленост. Ключово развитие е производството на дронове, нов начин за съвременно водене на битки с помощта на дистанционно управляеми устройства и оръжия с голям обсег. Ние в България също сме новатори в тази област и имаме възможност да споделим опит. Догодина в България ще се проведе изложението на отбранителната промишленост „Хемус“, където очакваме с нетърпение да видим български и албански компании“, каза Запрянов.

Наред с други неща министърът на отбраната подчерта, че България и страните членки на НАТО трябва да бъдат твърди и ясни в позициите си спрямо Русия за щетите, които тя е причинила в Украйна, отбелязва Албанското радио и телевизия.