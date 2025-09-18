Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Реформата в местната публична администрация обсъдиха членове на румънското правителство и представители от сектора
Снимка: Правителствена пресслужба на Румъния
Букурещ,  
18.09.2025 11:04
 (БТА)

Членове на румънското правителство и представители на местната публична администрация проведоха консултации относно планираната реформа в сектора, става ясно от прессъобщение, изпратено и до редакцията на БТА.

Вицепремиерите Мариан Някшу и Танцош Барна, както и министърът на развитието, благоустройството и администрацията Чеке Атила анализираха заедно с представители на кметове и окръжни съвети няколко аспекта на реформата, включени в законопроекта. Те са съставили статистика за заетите и свободните длъжности и са обсъдили съотношението на броя на служителите спрямо броя на жителите в дадено населено място. Била е анализирана и възможността за преоразмеряване на вътрешните структури на публичните институции – отдели и служби – с цел рационализиране на дейността.

След срещата, която се проведе в сградата на правителството в Букурещ, кметът на Крайова Лия Олгуца Василеску обяви, че Министерството на развитието е изготвило предложение за съкращаване на 13 000 длъжности.

Планираната реформа скара коалиционните партньори и предизвика мащабен протест в Букурещ. Първоначално кабинетът предложи съкращение от 20 процента на длъжностите в местната администрация, а по-късно промени цифрата на 40 на сто.

Представителите на синдикатите имат готовност да организират обща стачка, но след среща с премиера Илие Боложан по-рано тази седмица заявиха, че са готови да преустановят всякакви протестни действия, ако има конструктивен диалог с правителството по отношение на планираната в сектора реформа.

 

/СУ/

Към 11:22 на 18.09.2025 Новините от днес

