Гърция възобновява разговорите с Либия за делимитацията на морските зони

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис се срещна днес в Атина с изпълняващия длъжността министър на външните работи и международното сътрудничество на Либия Тахер ал Баур, съобщи „Прото тема“. Срещата се явява продължение на тази от 15 юли в Триполи, когато двете страни се споразумяха да задълбочат двустранните отношения, припомня изданието.

По време на срещата двамата министри обявиха началото на процеса за определянето на границите на изключителната икономическа зона (ИИЗ) между Гърция и Либия. Като част от този процес се проведе първата сесия на техническите комитети. Беше договорено следващата среща да се проведе отново в Триполи.

Дневният ред на срещата между двамата включваше и засилване на сътрудничеството в областта на миграцията, отбелязва „Прото тема“. На този етап гръцкият външен министър изрази готовност от страна на Гърция да продължи да предоставя обучение на персонала на либийската брегова охрана.

Двамата министри обмениха мнения и за по-нататъшно засилване на двустранните отношения в областта на икономиката, енергетиката, транспорта и строителството. Те също така изразиха готовност за установяване на директна въздушна връзка между Атина и Триполи.

Герапетритис подчерта необходимостта от спазване на международното право, включително морското такова, и повтори гръцката и европейската позиция относно недействителността на меморандума между Турция и Либия.

Накрая той подчерта съществения принос на Гърция, като държава членка на Европейския съюз и избран член на Съвета за сигурност на ООН, към усилията, насочени към постигане на политическо решение в Либия, водено от единство, развитие и стабилност.

Либия се опитва да се възстанови от годините на война и хаос, последвали въстанието от 2011 г. и падането на диктатора Муамар Кадафи. Понастоящем Либия е разделена между международно признатото правителство в Триполи, признато и от ООН, и паралелна администрация в източната част на страната, контролирана от семейството на Халифа Хафтар.