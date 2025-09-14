Гърция е изпратила писмо до ООН, отхвърлящо претенциите на Либия за морски зони

Гърция е изпратила писмо до Организацията на обединените нации, в което отхвърля последните претенции на Либия за морски зони, които според Атина се основават на меморандума между Турция и Либия, считан за незаконен от гръцкото правителство, тъй като не зачита съществуването и правата на гръцките острови, съобщи "Катимерини".

Писмото, датирано на 3 септември и публикувано от ООН, е отговор на подаденото от Либия на 27 май едностранно определение на външните граници на нейната изключителна икономическа зона.

По въпроса за морските участъци южно от Крит Атина подчертава, че тяхното очертаване и по-широкото морско пространствено планиране на Гърция е в пълно съответствие с Конвенцията на ООН по морско право.

В писмото се отхвърля и аргументът на Либия, че средната линия трябва да се очертае единствено въз основа на континенталните брегове - позиция, която отдавна се подкрепя от Турция.

Освен това Атина защитава гръцко-египетското морско споразумение от 2020 г., като отбелязва, че то е сключено „между държави с противоположни брегове и в пълно съответствие с Конвенцията на ООН по морско право“.

Гърция оспорва и представянето от Либия на границите на нейната изключителна икономическа зона пред ООН, като твърди, че са използвани спорни базови линии. В същото време Атина потвърждава готовността си да възобнови преговорите с Триполи за определянето на морските зони, при условие че дискусиите се водят на основата на международното право.