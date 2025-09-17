Първата линия на белградското метро ще бъде готова до края на 2029 г., съобщи сръбският министър на финансите

site.btaПървата линия на белградското метро ще бъде готова до края на 2029 г., съобщи сръбският министър на финансите
Министърът на финансите на Сърбия Синиша Мали съобщи днес, че още през следващата година жителите на Белград ще могат да видят строителната работа по станциите на белградското метро и посочи, че се очаква до края на 2029 г. метрото да бъде готово, предаде ТАНЮГ.
"Закъсняваме малко заради закъснение в проекта, но още през следващата година жителите на Белград и гражданите на Сърбия ще видят работата на всички станции по първата линия на метрото", каза той.
По думите му първата линия на белградското метро ще има 21 станции, а втората - 24.
"Проектът за втората линия на метрото се разработва в момента. Така че ще има интензивна работа и по този проект", подчерта Мали.
/СУ/
