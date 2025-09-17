Подробно търсене

Първата линия на белградското метро ще бъде готова до края на 2029 г., съобщи сръбският министър на финансите

Симона - Алекс Михалева
Първата линия на белградското метро ще бъде готова до края на 2029 г., съобщи сръбският министър на финансите
Първата линия на белградското метро ще бъде готова до края на 2029 г., съобщи сръбският министър на финансите
Снимка: Благой Кирилов/БТА
Белград,  
17.09.2025 15:07
 (БТА)

Министърът на финансите на Сърбия Синиша Мали съобщи днес, че още през следващата година жителите на Белград ще могат да видят строителната работа по станциите на белградското метро и посочи, че се очаква до края на 2029 г. метрото да бъде готово, предаде ТАНЮГ.

"Закъсняваме малко заради закъснение в проекта, но още през следващата година жителите на Белград и гражданите на Сърбия ще видят работата на всички станции по първата линия на метрото", каза той.

По думите му първата линия на белградското метро ще има 21 станции, а втората - 24.

"Проектът за втората линия на метрото се разработва в момента. Така че ще има интензивна работа и по този проект", подчерта Мали.

/СУ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:25 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация