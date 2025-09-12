АНА-МПА: В Гърция имаме много динамична иновационна екосистема, каза премиерът Мицотакис

Среща, председателствана от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, на тема „Бъдещето на изкуствения интелект“, с участието на главния изпълнителен директор на „Гугъл ДийпМайнд“ (Google DeepMind) Демис Хасабис, се състоя днес в правителствената резиденция „Максимос“, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

„Както знаете, имаме много подробна стратегия относно ролята и позицията, които Гърция може да играе в глобалната среда на изкуствения интелект. Има определени области като образованието и здравеопазването, в които вярвам, че можем да постигнем огромен напредък и да бъдем начело на иновациите“, каза Мицотакис.

Той посочи, че „в Гърция имаме много динамична иновационна екосистема“ и че ще има възможност всичко това да бъде обсъдено на предстоящото довечера събитие. Гръцкият премиер дори благодари на организаторите за промяната на часа на събитието, така че то да не съвпада с мача на националния отбор по баскетбол.

Мицотакис заяви също, че ще бъдат засегнати тревожни въпроси като например защитата на децата и непълнолетните и, разбира се, по-широкия разговор около обществената сфера и как Гърция си представя използването на изкуствения интелект.

От своя страна, главният изпълнителен директор на „Гугъл ДийпМайнд“ Демис Хасабис, обръщайки се към министър-председателя, отбеляза, че вярва, че „Гърция има много важна роля по отношение на иновациите и фокусирането върху това, което изкуственият интелект може да направи, за да помогне на обществото и правителството. Вярвам, че Гърция също има важна роля в тласкането на ЕС към партньорства със съюзници като Обединеното кралство и Съединените американски щати, за да гарантира, че използваме изкуствения интелект по продуктивен начин.“

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)