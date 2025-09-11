Аджерпрес: 157 породи кучета от 31 държави ще бъдат представени на тройното международно киноложко изложение в румънския град Търгу Муреш

Близо 160 породи кучета от 31 държави, включително някои изключително редки като „Американски Булнез“ („Континентален булдог“) и „Датско-шведското фермерско куче“ („Гардсхунд“), ще бъдат в центъра на вниманието на трите международни киноложки изложби в Търгу Муреш от 12 до 14 септември под знака на „Дракула“: Изложение на кучета Муреш, Изложение на кучета Дракула и Изложение на кучета Трансилвания. Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Под егидата на Международната киноложка федерация, Киноложката асоциация на окръг Муреш организира и тази година мащабно трикомпонентно киноложко събитие, което ще се проведе под знака на „Дракула“ в „Уикенд комплекса“, както и три национални изложби и четири клубни изложби за териери, дакели, ретривъри и водни кучета, както и за централноазиатски овчарки. Тазгодишното участие е забележително както по броя на участниците (над 1000 оценки/ден), така и по произхода на състезателите, като кандидатите идват от над 31 европейски държави, а участие са потвърдили също Белиз и Китай. Посетителите ще могат да видят не по-малко от 157 породи кучета, някои от които много редки, като например „Американски Булнез“ („Континентален булдог“) и „Датско-шведското фермерско куче“ („Гардсхунд“)“, съобщи Локоди Чаба Жолт, президент на главния организатор на събитието „Кинологичната асоциация на окръг Муреш“.

Престижен съдийски състав от световно признати съдии от Естония, Унгария, Гибралтар, Сан Марино, Косово, Кипър, Австралия и Румъния ще прегледа и оцени състезателите.

„Медийни партньори на събитието са собствениците на най-известното киноложко издание от Великобритания „Our dogs“, и „Birbrook Rosettes“ и ще се погрижат за международното популяризиране на изложението през следващите години. Церемонията по награждаването е планирана да започне в 15:00 часа в петък в „Уикенд комплекса“, в 17:30 часа в събота в Средновековната крепост и да приключи в неделя в 16:00 часа в „Уикенд комплекса“. Очакваме с нетърпение да се присъедините към нас на това уникално по рода си европейско събитие със световен обхват“, подчерта Локоди Чаба Жолт.

