Най-голямото сметище край Скопие продължава да гори

Повече от 24 часа гори най-голямото депо за отпадъци край Скопие – „Дрисла”. По думите на директора на Дирекцията за защита и спасяване Стоянче Ангелов след като е станало ясно, че пожарът не може да бъде загасен с вода, от днес започва засипването на горящите отпадъци с пръст.

Заради обявеното на територията на Република Северна Македония кризисно положение ангажимент за решаване на проблема в „Дрисла“ поема Главният щаб за управление на кризи, който е поискал от правителството да забрани всякакво движение и край другото горящо сметище край Скопие – "Вардарище".

Ангелов припомни, че вече има повдигнати обвинения срещу трима граждани, които предполагаемо са създали незаконно сметище и са се занимавали с изкупуване на скрап, метални изделия, стари батерии и цветни метали на импровизирани пунктове без да имат регистрирано юридическо лице и без съответно разрешение за управление на отпадъците.

Очакванията на директора на Дирекцията за защита и спасяване са и двете сметища, „Дрисла“ и „Вардарище“, да бъдат напълно засипани днес, което е временно решение. Стоянче Ангелов допълни, че има предположения, че сметищата са били подпалени умишлено.

Миризмата от двете горящи сметища се усещат в почти цяло Скопие и околните села. Премиерът Християн Мицкоски, който днес посети три локации в община Гази Баба заяви, че сметището "Вардарище" е създадено преди 35 години, но подчерта и че правителството е категорично, че ще реши проблема с тези места.

„Ще оправим и депото „Дрисла“, ще го опаковаме и то ще изглежда като модерно европейско депо с фабрика, която ще произвежда енергия”, заяви Мицкоски. По негови думи няма бързо решение на този проблем, а изследванията на въздуха показват, че параметрите на замърсяване не са тревожни.