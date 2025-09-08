ХИНА: През първите седем месеца Хърватия е увеличила износа си с 3,9 процента, а вноса - с 3,1 процента

Стойността на хърватския износ на стоки е достигнала 14,5 милиарда евро през първите седем месеца на годината, което е с 3,9 процента повече от същия период на миналата година, докато вносът се е увеличил с 3,1 процента до 26,2 милиарда евро, според предварителни данни на Хърватската статистическа служба (DZS), публикувани днес, съобщи агенция ХИНА.

Външнотърговският дефицит е бил в размер на 11,7 милиарда евро, а покритието на вноса от износа е било 55,4 процента.

Според данните на DZS износът към страни членки на ЕС през първите седем месеца е възлязъл на 9,7 милиарда евро, което бележи увеличение с 4,6 процента на годишна база, а износът към страни извън ЕС е нараснал с 2,4 процента, възлизайки на 4,9 милиарда евро.

Вносът от страни членки на ЕС се е увеличил с 0,3 процента на годишна база до 20,2 милиарда евро, а вносът от страни извън ЕС е бил на стойност на 6 милиарда евро, отчитайки ръст от 13,9 процента.

DZS публикува също предварителни данни за търговията със стоки през първата половина на 2025 г.

Общият износ в този период е възлязъл на 12,3 милиарда евро, с 6,5 процента повече от същия период на 2024 г., докато вносът е нараснал с 4,2 процента до 22,4 милиарда евро.

Външнотърговският дефицит е бил 10,1 милиарда евро, а покритието на вноса с износа от януари до юни е било 54,9 процента.

Що се отнася до основните външнотърговски партньори на Хърватия, износът към Германия е скочил с 11,3 процента през първата половина на годината до 1,6 милиарда евро. Същевременно хърватският внос от Германия се е увеличил с 4,4 процента до 3,2 милиарда евро.

Вносът от Италия през първите шест месеца на 2025 г. е спаднал с 14,4 процента в сравнение със същия период на миналата година до 2,6 милиарда евро, докато износът към Италия се е увеличил с 6,1 процента до 1,46 милиарда евро.

Междувременно хърватският износ към Словения е нараснал с 14,3 процента до 1,48 милиарда евро, а вносът от Словения се е увеличил с 6,5 процента до 2,6 милиарда евро.

