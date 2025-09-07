Демонстрации в подкрепа на правителството и президента Александър Вучич се проведоха в много градове в Сърбия

Демонстрации, организирани от управляваващата Сръбска прогресивна партия, се проведоха в много сръбски градове в отговор на блокадите на факултети заради инцидента в Нови Сад, където на 1 ноември миналата година загинаха 16 души.

Граждани, подкрепящи блокадите, замеряха с яйца привържениците на управляващите и се опитаха да пробият полицейския кордон, който ги охраняваше, в Чачак, Централна Сърбия. В Шабац, Западна Сърбия, също се появи напрежение между протестиращи и контрапротестиращи.

„Казах на нашите хора да се отдалечат и да се разходят, въпреки че са много повече, по-умните винаги отстъпват. Те (контрапротестиращите) се опитаха да провокират инцидента в Шабац, като застанаха по средата на пътя, където се движеше голяма колона, искаха сблъсъци, а ние казахме - отдръпнете се, не искаме да се бием с братята и сестрите си. Виждаме, че са малко, но по-умните отстъпват. Най-важното е да се запази мирът, стабилността, сигурността и безопасността на хората“, каза Вучич тази вечер по време на разходка в белградската община Борча с граждани, които му симпатизират.

Той посочи, че днес на много места в Сърбия има митинги, подкрепящи политиката на правителството.

„Има все повече хора, в Обреновац, Лещане, Земун, Баница и много места из Сърбия“, каза Вучич и призова гражданите да защитават страната си "от натиск и различни атаки, които все повече ще се увеличават".

„Когато сме заедно и обединени, можем да преодолеем всичко. Хората искат стабилност, бъдеще за децата си, не искат тормоз. Тук няма полиция, защото няма нужда да се осигурява сигурност на когото и да било“, подчерта Вучич.

В белградският квартал Земун към участниците в демонстрацията се присъединиха министрите на финансите, на външните работи и на вътрешните работи - Синиша Мали, Марко Джурич и Ивица Дачич, които носеха транспарант с надпис „Земун срещу блокадите“.

На мирното шествие граждани на Крагуевац, които се противопоставят на блокадите, изразиха несъгласието си с насилието и блокадите. Те носеха транспаранти, на които пише: „Младежта срещу блокадите“, „Искам да се движа свободно“, „Искам мир“.

Това е поредната седмица, в която се провеждат демонстрации в противовес на масовите антиправителствени протести, които обхванаха страната през последните 10 месеца след трагедията в Нови Сад, където падна козирката на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха.

Почти ежедневните протести, които оказват натиск върху президента Александър Вучич, обвиняват управляващите в корупция и непотизъм и издигат искане за предсрочни парламентарни избори, преминаха предимно мирно. В средата на август обаче се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, а няколко офиса на управляващата партия Сръбска прогресивна партия, главно в Белград и Нови Сад, бяха подпалени и разбити.