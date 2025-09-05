Подробно търсене

Правителството на Сърбия одобри 100 млн. евро заем от ЕИБ за реконструкция на жп линията Ниш-Цариброд

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
БТА, Белград (19 март 2025) Сградата на сръбското правителство (Влада).Снимка: Емил Чонкич/БТА (ПК)
Белград ,  
05.09.2025 18:48
 (БТА)

Правителството на Сърбия одобри заем от 100 млн. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за реконструкция на жп линията Ниш-Цариброд (Димитровград), предаде агенция ТАНЮГ. 

Общата стойност на проекта е 502 млн. евро, от които 234 млн.  евро са осигурени от заеми от ЕИБ, 162 млн. евро от сръбския бюджет, докато 105,92 млн. евро са дарение от Инвестиционната рамка за Западните Балкани.

Проектът включва реконструкция и модернизация на съществуващата еднорелсова железопътна линия Сичево-Цариброд (Димитровград) и изграждането на еднорелсов околовръстен път северно от град Ниш, и както се подчертава, той е от изключително значение за Сърбия, защото тази железопътна линия е част от Коридор №10 и представлява връзката между Сърбия и България, през която се движат големи количества стоки от Турция и Близкия изток.

Реконструкцията на жп линията ще отстрани няколко стеснения по трасето, предава ТАНЮГ.

