Синдикалната организация ДИСК остро осъди решението за смяната на ръководството на окръжната организация на НРП в Истанбул

Председателката на турската Конфедерация на революционните работнически профсъюзи ДИСК (DISK) Арзу Черкезоглу остро осъди решението за отстраняване и смяна на ръководството на окръжната организация на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) в Истанбул, като определи мярката за „противоконституционна“, съобщи в. „Биргюн“.

Във вторник съд в Истанбул обяви, че председателят на окръжната организация на НРП Йозгюр Челик и управителният орган са освободени от длъжност заради нередности в изборния процес при избирането им през 2023 г. и на тяхно място се назначават петима души за временно ръководство на окръжната организация. В отговор на случилото се вчера лидерът на НРП Йозгюр Йозел посети централата на окръжната организация на НРП в Истанбул, където заяви, че решението на съда е "правно и политически невалидно" и обяви, че избраното през 2023 г. ръководство ще продължи да изпълнява задълженията си, а малко по-късно от партията официално обявиха, че обжалват решението на съда.

Във връзка със случилото се днес председателката на синдикалната организация ДИСК заяви, че решението за смяна на ръководството на окръжната организация „противоречи на конституцията“ и по думите ѝ – „застрашава не само опозиционната партия, но и демократичните права на всички граждани“.