Очаква се гръцкият премиер да обяви мерки в подкрепа на средната класа на Солунския международен панаир в събота

В традиционната си програмна реч на откриването на Солунския международен панаир в събота се очаква гръцкият премиер Кириакос Мицотакис да обяви трайни мерки в подкрепа на доходите на средната класа с акцент върху семейството, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Тазгодишното 89-то издание на Солунския панаир ще започне на 6 септември и ще продължи до 14 септември.

Според източници от правителството стойността на мерките ще бъде близо 1,5 млрд. евро.

Целта на гръцкото правителство според тях е да бъде постигнато трайно увеличение на доходите чрез данъчни облекчения, защото това е най-сигурният начин гражданите да усетят повишаване на доходите си.

Тази сума ще се прибави към пакета от мерки в размер на 1 млрд. евро, обявен през април, който предвижда възстановяване на стойността на един наем на наемателите и предоставянето на по 250 евро годишно на всички пенсионери с ниски доходи.

Мерките, които ще обяви Мицотакис в събота, ще бъдат гласувани с държавния бюджет и ще влязат в сила от 1 януари 2026 г.

Този път акцент ще бъде поставен на намаляването на преките данъци, защото практиката показва, че намаляването на косвените данъци в повечето случаи облагодетелства посредниците и често не достига до джоба на гражданите, казват източниците.

От правителството посочват, че кабинетът е успял да постигне по-високи приходи поради два фактора: по-силния растеж от средното за еврозоната и стъпките, направени главно през последните две години, за ограничаване на укриването на данъци и осигуровки.

В коментар по темата агенция Блумбърг, цитирана от гръцките медии, пише, че Мицотакис използва неочаквано високия първичен излишък в бюджета, за да обяви серия от мерки с перспектива да удължи управлението си, което вече е най-дългото на премиерския пост в Гърция от над две десетилетия.

По данни на гръцкото министерство на националната икономика и финансите в периода януари – юли 2025 г. е регистриран излишък в държавния бюджет от 2,188 млрд. евро при прогнозиран дефицит от 1,961 млрд. Първичният излишък за периода беше 7,959 млрд. евро при предвиден излишък от 3,599 млрд.

Тази година Солунският международен панаир ще има юбилеен характер, защото организацията, която го провежда, „Хелекспо“, навършва 100 години от основаването си. Тя е учредена през 1925 г., а на следващата година се провежда първото издание на изложението. От тогава то събира изложители от цял свят всяка година с прекъсване по време на Втората световна война и първите следвоенни години.

Както съобщават организаторите на сайта на панаира тази година в него ще участват около 1100 изложители на изложбена площ от 33 хиляди квадратни метра и в рамките на 11 тематични експозиции.

Новост е изложението „AutoThessaloniki“, на което за първи път в Гърция ще бъдат представени нови модели на големи автомобилни производители, включително BYD, CHERRY, CITROEN, DACIA, DONGFENG, DS Automobiles, FMS, FORD, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV YOYO и ZEEKR.

На тазгодишното изложение няма да има почетна страна. На пресконференция във вторник президентът на „Хелекспо“ Тасос Дзикас обясни, че е имало договореност с голяма държава от Азия, но геополитическата ситуация и войните в широкия регион са променили ситуацията, предаде гръцкия икономически сайт „Капитал“. Дзикас обаче уточни, че за 2026 г. има споразумение с „една много важна страна“, която ще бъде обявена скоро.

България беше почетна страна на панаира през 2023 г.