Учебен самолет "Чесна" е паднал край турския град Измир, пилотът е загинал

site.btaУчебен самолет "Чесна" е паднал край турския град Измир, пилотът е загинал
Учебен самолет "Чесна-172" е паднал в нива и се е разбил край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция.
Според съобщение на валийството в Измир самолетът е излетял от летището Селчук и се е разбил тази сутрин. Спасителните екипи са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са установили, че 30-годишният пилот е загинал.
Според вестник "Миллиет" самолетът е бил пилотиран от обучаващ се пилот.
Започнало е разследване за причините за катастрофата.
/ПК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина