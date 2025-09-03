Подробно търсене

Учебен самолет "Чесна" е паднал край турския град Измир, пилотът е загинал

Специално за БТА от Нахиде Дениз
Снимка: Damian Dovarganes, AP / архив. Изображението е илюстративно.
Истанбул,  
03.09.2025 13:23
 (БТА)

Учебен самолет "Чесна-172" е паднал в нива и се е разбил край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция. 

Според съобщение на валийството в Измир самолетът е излетял от летището Селчук и се е разбил тази сутрин. Спасителните екипи са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са установили, че 30-годишният пилот е загинал.

Според вестник "Миллиет" самолетът е бил пилотиран от обучаващ се пилот.

Започнало е разследване за причините за катастрофата.

 

/ПК/

