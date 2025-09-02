Подробно търсене

Симона - Алекс Михалева
Сръбският президент Александър Вучич пристигна в Пекин. Снимка: Lintao Zhang/Pool Photo via AP
Пекин,  
02.09.2025 09:14
 (БТА)

Сръбският президент Александър Вучич пристигна днес в Пекин, предаде ТАНЮГ. Вучич е на посещение в Китай до 4 септември, където по покана на президента на страната Си Цзинпин ще присъства на честването на 80-годишнината от края на Втората световна война.

По време на посещението си Вучич ще се срещне с президента на Китай Си Цзинпин, президента на Русия Владимир Путин, както и с други официални представители на Народна Република Китай и представители на големи китайски компании.

На 3 септември се очаква сръбският президент да присъства на големия военен парад по повод Деня на победата, на който са поканени лидерите на 26 страни.

/СГ/

