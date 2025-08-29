United Group обяви, че изтеклият аудиозапис, предизвикал медиен скандал в Сърбия, е непълен и извън контекст

United Group потвърди, че се е състоял разговор между нейния главен изпълнителен директор Стан Милър и главния изпълнителен директор на Телеком Сърбия Владимир Лучич, но определи като непълен публикувания аудиозапис, който предизвика медиен скандал в Сърбия.

В становище на United Group, изпратено до медиите, се посочва, че действително се е състоял разговор между двамата главни изпълнителни директори по бизнес теми.

"По-рано тази година United Group продаде свои активи на Телеком Сърбия. В резултат на тази сделка беше установена регулярна комуникация между компаниите, което е обичайна бизнес практика", се посочва в прессъобщението.

Според United Group обаче изнесеният в публичното пространство запис е непълен и не отразява целия разговор и контекста на тези обсъждания.

"В нито един момент Телеком Сърбия, нито която и да е друга организация или лице, са упражнявали или са правили опити да упражнят натиск върху United Group във връзка с професионалните задължения на Александра Суботич", се посочва още в огласеното становище. В него се допълва, че Суботич не е член на редакционния екип на нито една новинарска структура на United Group, нито някога е била част от редакционния екип, а работи в управленския екип и остава на своята позиция.

"United Group е твърдо ангажирана с ясното и категорично разграничение между управленските и редакционните решения. В допълнение, компанията наскоро ангажира двама независими международни съветници за преглед на журналистическата й дейност и предприемане на допълнителни стъпки, за да се гарантира нейната независимост. United Group категорично отхвърля всякакви твърдения, че се стреми да подкопае независимостта на своите новинарски структури. United Group осъжда незаконното записване на частни разговори, както в настоящия случай", пише още в разпространеното становище.

На разпространения в публичното пространство аудиозапис, публикуван от Проекта за разследване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP) и партньорската мрежа КРИК, се чува как Стан Милър и Владимир Лучич обсъждат възможно отстраняване на една от ключовите фигури в компанията United Media, Александра Суботич, под чието ръководство работят медиите Ен1, Нова, Данас и Радар. В разговора Милър казва на Лучич, че не може веднага да освободи Суботич, но планира „да направи компанията в Сърбия много малка и да я раздроби“. Той признава, че президентът е „много разстроен“ и че върху United Group има политически натиск.

Сръбският президент Александър Вучич отхвърли твърденията, че се е намесвал в решения в рамките на United Group и редакционната политика на свързаните с компанията медии, предаде регионалната телевизия Ен1.