Министерството на отбраната на Турция за изпращането на мироопазващи сили в Украйна: Най-напред огънят трябва да бъде прекратен

Министерството на отбраната на Турция заяви, че трябва да се постигне прекратяване на огъня между Русия и Украйна, преди да бъде обсъждана рамката на евентуална мироопазваща мисия и приноса на конкретните държави към нея, предаде турската телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на изявленията на представители на Министерството на редовната седмична пресконференция в Анкара.

"Турция създава мир и стабилност в този регион и се опитва да допринесе с всякакви дейности в тази посока, но най-напред трябва да бъде прекратен огънят между Русия и Украйна, а след това да бъдат определени задачите и целите на мисията, както и коя държава какъв принос ще има в нея“, коментира представител на министерството и допълни, че все още не е правилно да бъде правена подобна оценка.

На пресконференцията беше коментирана и исканата от Сирия подкрепа за увеличаването на капацитета за сигурност и отбрана на страната чрез обучение, консултации и техническа подкрепа.

"На 13 август Сирия и Турция подписаха Меморандум за съвместни обучения и консултации. Той предвижда увеличаване на отбранителния капацитет на Сирия и засилено военно сътрудничество. Преструктурирането на Сирийските въоръжени сили бележи бърз напредък, започнаха и посещения с оглед на предоставянето на техническа подкрепа, обучение и консултации в рамките на споразумението. Тези дейности се осъществяват в координация с Министерството на отбраната на Сирия. За увеличаването на отбранителния капацитет на Сирия ще бъдат проследени нуждите на място и ще бъде начертана обща пътна карта“, заявиха от Министерството.

Във връзка с посещението на министъра на отбраната на Япония Ген Накатани в Турция по-рано тази седмица от Министерството определиха проведените срещи като изключително ползотворни и заявиха, че двете страни ще увеличат сътрудничеството си в областта на отбраната и ще развиват заедно потенциала си в отбранителната индустрия.

Говорителят на Министерството Зеки Актюрк коментира също така текущи дейности и операции на армията, свързани с борбата с тероризма, и покани всички турски граждани на изложението „Технофест“ в Истанбул, което ще се проведе на 30 и 31 август.