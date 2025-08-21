Подробно търсене

Мигрантските потоци към Гърция намаляват след въвеждането на по-строги политики, посочват гръцки правителствени служители

Цветозар Цаков
Илюстративно изображение. Снимка: AP Photo/Petros Giannakouris
Атина,  
21.08.2025 13:46
По-строгите миграционни политики на Гърция дават резултати, казват правителствени служители, позовавайки се на рязък спад в броя на пристигащите мигранти през последните шест седмици, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

През последните 45 дни в страната са влезли общо 1300 мигранти, в сравнение със 700 души дневно преди въвеждането на последните мерки.

Повратният момент настъпи в началото на юли, когато гръцките власти преустановиха обработката на молбите за убежище, припомня изданието.

През юли са регистрирани общо 913 влизания, а през август – по-малко от 400. 

