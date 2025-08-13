Над 20 румънски пожарникари участват в гасенето на горски пожар край Мегара в Гърция

site.btaНад 20 румънски пожарникари участват в гасенето на горски пожар край Мегара в Гърция
Над 20 румънски пожарникари със седем противопожарни машини участват в гасенето на горски пожар в зоната на Мегара, западно от гръцката столица Атина, предаде Аджерпрес, като се позова на Главния инспекторат за управление на извънредни ситуации (IGSU).
Мисията от Румъния е в подкрепа на гръцките пожарникари и има за цел да ограничи разспространението на пламъците и да потуши огнищата.
Румънските пожарникари работят на терен в местността Куминтри за локализирането на пожара, посочват от Главния инспекторат за управление на извънредни ситуации (IGSU), цитирани от агенцията.
/МИД/
