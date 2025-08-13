Подробно търсене

Над 20 румънски пожарникари участват в гасенето на горски пожар край Мегара в Гърция

Магдалена Димитрова
Снимка: AP Photo/Giannis Androutsopoulos. Снимката е илюстративна.
13.08.2025 09:37
 (БТА)

Над 20 румънски пожарникари със седем противопожарни машини участват в гасенето на горски пожар в зоната на Мегара, западно от гръцката столица Атина, предаде Аджерпрес, като се позова на Главния инспекторат за управление на извънредни ситуации (IGSU).

Мисията от Румъния е в подкрепа на гръцките пожарникари и има за цел да ограничи разспространението на пламъците и да потуши огнищата.

Румънските пожарникари работят на терен в местността Куминтри за локализирането на пожара, посочват от Главния инспекторат за управление на извънредни ситуации (IGSU), цитирани от агенцията.

/МИД/

