Над 20 румънски пожарникари участват в гасенето на горски пожар край Мегара в Гърция

Над 20 румънски пожарникари със седем противопожарни машини участват в гасенето на горски пожар в зоната на Мегара, западно от гръцката столица Атина, предаде Аджерпрес, като се позова на Главния инспекторат за управление на извънредни ситуации (IGSU).

Мисията от Румъния е в подкрепа на гръцките пожарникари и има за цел да ограничи разспространението на пламъците и да потуши огнищата.

Румънските пожарникари работят на терен в местността Куминтри за локализирането на пожара, посочват от Главния инспекторат за управление на извънредни ситуации (IGSU), цитирани от агенцията.