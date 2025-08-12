Подробно търсене

Двама души са задържани в Турция за причиняване на пожар по време на работа с комбайн

Кристиан Стратев
Двама души са задържани в Турция за причиняване на пожар по време на работа с комбайн
Двама души са задържани в Турция за причиняване на пожар по време на работа с комбайн
Снимка:Владимир Шоков/БТА. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
12.08.2025 13:46
 (БТА)

Двама души за задържани от турската полиция в град Болу, Северозападна Турция, след като разследване е установило, че те са причинили пожар, докато са работели с комбайн на полето край градчето Мудурну, съобщи в. „Биргюн“. 

Според разследването на турските власти искра, хвръкнала от комбайна, с който двамата мъже работели на полето вчера на обяд, е станала причина за пожара, който бе напълно изгасен по-рано днес, благодарение на намесата на няколко хеликоптера и голям брой пожарникари и доброволци. 

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:06 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация