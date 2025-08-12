Двама души са задържани в Турция за причиняване на пожар по време на работа с комбайн

Двама души за задържани от турската полиция в град Болу, Северозападна Турция, след като разследване е установило, че те са причинили пожар, докато са работели с комбайн на полето край градчето Мудурну, съобщи в. „Биргюн“.

Според разследването на турските власти искра, хвръкнала от комбайна, с който двамата мъже работели на полето вчера на обяд, е станала причина за пожара, който бе напълно изгасен по-рано днес, благодарение на намесата на няколко хеликоптера и голям брой пожарникари и доброволци.