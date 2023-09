Аджерпрес: Концерт на японския изпълнител Мияви днес в Националната арена в Букурещ

Известният японски изпълнител Ишихара Такамаса с артистичното име Мияви за пръв път ще има концерт в Румъния тази събота от 20:00 часа в откритата част на Националната арена в Букурещ, предаде Аджерпрес за БТА.

Необикновеният концерт с японска рок музика (J-Rock) е част от европейското турне на изпълнителя по случай 20-годишната му артистична дейност, озаглавено “Return of the Samurai Guitarist: 20th & Beyond Tour 2023”. Турнето се провежда в рамките на 10. издание на фестивала на азиатските култури “Asia Fest”, съобщават организаторите в прессъобщение, изпратено до Аджерпрес.

Зрителите, които разполагат с ВИП билети ще могат да се срещнат с изпълнителя между 17:30 и 18:30 часа по време на “VIP Meet & Greet” сесия, която включва снимка с изпълнителя, автограф от него за първите 25 души, закупили ВИП билети, и подарък от него – продукт от лимитирана серия.

На концерта е забранен достъпът с бутилки, кенчета, храна или напитки от всякакъв вид, фойерверки, оръжия, опасни предмети, лазерни стоки (напр. показалци или лазерни запалки), чадъри (в случай на дъжд зрителите са призовани да носят дъждобрани), професионални или полупрофесионални фотоапарати или видео камери (със сменяем обектив), професионални или полупрофесионални аудио или видео записващи устройства, домашни любимци. Хората със здравословни проблеми трябва да носят документи, удостоверяващи заболяването, за да бъдат допуснати с необходимите лекарства.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договор за сътрудничество между агенциите.)