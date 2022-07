Словения ратифицира протокола за присъединяване на Финландия и Швеция към НАТО

Словенският парламент ратифицира днес протокола за присъединяване на Финландия и Швеция към НАТО, съобщи словенското правителство в профила си в Туитър.

Радваме се, че Държавното събрание (парламентът) на Словения ратифицира протокола за присъединяване на европейските партньори Швеция и Финландия към Северноатлантическия алианс. Тяхното членство в НАТО ще укрепи колективната сигурност, посочва словенското правителство в социалната мрежа.

Протоколите ще влязат в сила, след като парламентите на всички 30 държави членки на НАТО ги ратифицират.

Slovenian 🇸🇮 parliament ratified the accession protocols of Finland 🇫🇮 & Sweden 🇸🇪 to join @NATO.



We look forward to working together with our trusted Finnish & Swedish friends to further strengthen our collective security.#StrongerTogether#WeAreNATO @Ulkoministerio @SweMFA pic.twitter.com/4syn1wbzWI