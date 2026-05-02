В Букурещ има паметник на Майкъл Джексън. Той се намира в най-големия парк в румънската столица - „Крал Михай I“ (бившия парк „Херастръу“) и е разположен на алея, която носи името на Краля на попа.

Мемориалната плоча с черно-бял дизайн, символизиращ разбиването на расовите бариери в музиката, е открита през септември 2009 г., малко след смъртта на певеца. Тя е открита в памет на посещението му по време на турнето му Dangerous World Tour през 1992 г., когато той се изявява на Националния стадион в Букурещ пред 90 000 фенове.

Във времето паметникът се превръща в символ за неговите почитатели в Румъния, които идват тук, за да палят свещи, да оставят цветя и послания.

Майкъл Джексън е смятан за единствената световна суперзвезда, която е излизала на терасата на румънския парламент, за да приветства почитателите си. Изградена по времето на Николае Чаушеску, това е втората по големина административна сграда в света след тази на Пентагона, което прави появата на поп икона там още по-символична.