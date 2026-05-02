Аджерпрес: Румънското кино ще бъде представено на SEEfest в Лос Анджелис

Румънското кино ще присъства на 21-вото издание на Югоизточноевропейския филмов фестивал в Лос Анджелис (SEEfest) – едно от най-важните събития в Съединените щати, посветено на филмовите продукции от този регион, предаде Аджерпрес специално за БТА. Фестивалът започва на 29 април и продължавайки до 6 май, отбелязва румънската агенция.

Тазгодишното издание обръща специално внимание на румънското кино чрез подбрана селекция, която отразява разнообразието, оригиналността и международната значимост на последните продукции, съобщи Румънският културен институт в Ню Йорк във вторник в прессъобщение, изпратено до Аджерпрес.

Фестивалът ще бъде официално открит с румънския филм "Catane" (2025), режисиран от Йоана Миские, и ще бъде прожектиран в присъствието на режисьора, като румънското присъствие ще продължи с "Comatogen" (2024), режисиран от Игор Кобилянски.

Програмата е допълнена от разнообразна селекция от късометражни и документални филми, като американската публика ще има възможност да гледа продукциите "Пътят към дома" (2025), режисиран от Мариан Фаркуц, "Избирането на г-жа Дядо Коледа" (2025), режисиран от Раиса Размерица, и "Hollowgram" от Лаура Янку (Румъния/САЩ).

Румънският културен институт – съорганизатор и съфинансираща институция на повечето румънски филмови фестивали в Северна Америка и на румънското участие в северноамерикански фестивали, чрез своя клон в Ню Йорк, е един от основните промоутъри на румънското кино в Съединените щати и Канада, отбелязва Аджерпрес. Тази година Румънският културен институт в Ню Йорк подкрепя участието в SEEfest на режисьорката Йоана Миские и актрисата Даниела Нане.



