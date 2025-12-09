Близо 580 000 сирийски граждани са се завърнали доброволно в родината си от декември 2024 г. до днес, съобщи турският вътрешен министър

Малко над 578 000 сирийски граждани са се завърнали доброволно от Турция в родината си от декември 2024 г., когато режимът в страната бе сменен, до днес, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалната мрежа Екс.

„Искрено вярвам, че нашите сирийски братя и сестри, които научиха турски и установиха силни връзки с нашето общество по време на престоя си в Турция, ще продължат да поддържат този мост на приятелство като доброволни посланици между турския и сирийския народ след завръщането си в своята страна. Искам да подчертая, че този процес не е просто завръщане в родината, а и възстановяване на добросъседските отношения. Ние сме до нашите сирийски братя и сестри в процеса на доброволното им завръщане“, написа Йерликая в публикацията си.

Завръщането на сирийците от Турция в родината им е улеснено от специална програма, в рамките на която те получават допълнителна административна подкрепа от различни сирийски и турски институции, както и осигуряване на транспорт до турско-сирийската граница, отбелязва медията.