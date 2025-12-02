АНА-МПА: Според доклад на ОИСР силният растеж на Гърция ще продължи през 2026-27 г.

Силният темп на растеж на Гърция ще продължи през 2026 и 2027 г., прогнозира Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в полугодишния си доклад за перспективите на световната икономика, публикуван днес, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

ОИСР прогнозира ръст от 2,2% на БВП на Гърция през 2026 г., при ръст от 2,1% през 2025 г., тъй като инвестициите, финансирани от Механизма за възстановяване и устойчивост, ще достигнат своя връх. Очаква се приносът на Механизма към публичните разходи през 2026 г. да нарасне до 4% от БВП, спрямо 2,1% през 2025 г., а след това да намалее, така че растежът на инвестициите да се забави от 8,8% през 2026 г. до 1,5% през 2027 г.

Очаква се потреблението да остане силно (2% през 2026 г. и 1,9% през 2027 г.), подкрепено от по-високите нива на заетост и реални заплати, като износът се подобрява поради възстановяването на световното потребление.

Прогнозира се инфлацията да спадне до 2,2% през 2026 г. и до 2,1% през 2027 г., като пазарът на труда ще бъде стегнат, а безработицата ще спадне от 8,7% през тази година до 8,2% през 2026 г. и до 8,1% през 2027 г.

ОИСР също така прогнозира високи първични излишъци, вариращи между 2,3 и 2,9% от БВП в периода 2025-2027 г., което ще намали допълнително държавния дълг от 145,8% от БВП през 2025 г. до 139,4% през 2026 г. и 134,5% през 2027 г. В доклада се отбелязва, че постоянното намаляване на държавния дълг трябва да бъде приоритет, тъй като ще продължи да има голяма нужда от инвестиции и поради застаряващото население. В доклада се призовава и за продължаване на реформите, за да се поддържат високи темпове на растеж и да се намали допълнително държавният дълг като процент от БВП.

В доклада на ОИСР се препоръчват мерки за създаване на благоприятна за бизнеса среда, по-малко ограничения за професиите на свободна практика и нов баланс на политиките на пазара на труда за предоставяне на обучение и консултантска подкрепа на безработните, преодоляване на пропуските в предлагането и търсенето на пазара на труда и по-добро справяне с кадровите нужди на бизнеса.

ОИСР също така настоява за публични разходи за подобряване на достъпа до грижи за деца, за да се насърчат жените да се включат в работната сила.

