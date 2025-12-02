Премиерите на Хърватия и Люксембург обсъдиха задълбочаване на икономическото сътрудничество между двете страни

Премиерът на Люксембург Люк Фриден е на официално посещение в Хърватия, като основен акцент в програмата му днес беше срещата с хърватския му колега Андрей Пленкович, предаде хърватската национална телевизия ХРТ. Двамата лидери разговаряха в Загреб, където Фриден беше посрещнат с официална церемония на площад "Сан Марко".

По време на срещата премиерите обсъдиха начини за укрепване на двустранните отношения и разширяване на икономическото сътрудничество. Въпреки че настоящият обем на търговията остава скромен – около 24 млн. евро през първото полугодие - и е налице значителен дисбаланс между внос и износ, двамата подчертаха потенциала за растеж, особено в ИТ сектора, енергетиката, отбраната и финансовите услуги.

Пленкович изтъкна, че Люксембург е сред най-значимите инвеститори в Хърватия през последните години и че Загреб вижда перспектива за задълбочаване на партньорството именно в областите, които са стратегически важни и за двете държави.

"Искаме да развием още по-интензивно сътрудничеството в сферите на финансовата индустрия, която е гръбнакът на люксембургската икономика, както и в модерните технологии и енергийния сектор", посочи хърватският премиер.

Фриден подчерта ролята на Пленкович на европейската сцена и значението на общия подход към предизвикателствата пред Европейския съюз. Той отбеляза, че предстоящата многогодишна финансова рамка след 2028 г. трябва да постави акцент върху конкурентоспособността, сигурността и отбраната.

В разговорите беше включена и международната сигурност, включително руската агресия срещу Украйна и дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

След срещата премиерът на Люксембург ще положи венец на Паметника на родината, а по-късно през деня ще разговаря и с председателя на хърватския парламент Гордан Яндрокович.