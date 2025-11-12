Турция и Египет са концентрирали усилията си върху текста на проект за резолюция на ООН за Газа

Турция и Египет са концентрирали усилията си върху съдържанието на текста на проект за резолюция на ООН за Газа и параметрите, които той ще определи за действията на международните мироопазващи сили и временното управление на Газа. Това стана ясно по време на съвместното изявление на министъра на външните работи на Турция Хакан и Фидан и египетския му колега Бадр Абделати, което беше излъчвано на живо в социалните мрежи. Двамата се срещаха в Анкара и участваха в първата среща на Турско-египетската съвместна група за планиране.

„В предстоящия период трябва да бъде изяснен мандатът на международните сили в Газа. По подобен начин трябва да бъдат определени ясно правните и политически рамки за Палестинския комитет и Съвета за мир, които е предвидено да поемат управлението на Газа. Непрекъснато продължаваме консултациите си по тези въпроси със страните, допринасящи за процеса, особено с Египет“, заяви Хакан Фидан.

„В момента сме се концертирали върху новия проект за резолюция, който ще бъде гласуван в Ню Йорк, както и дебатите, свързани с него. Тази резолюция ще бъде много важна и съдържанието на текста ѝ е крайно важно. Създаването на съответните комисии е крайно важно. Трябва да бъдат опазени правата на палестинския народ. И в същото време тези текстове на резолюцията трябва да бъдат приложими. Надяваме се, че документът ще бъде гласуван в най-скоро време, международните сили ще бъдат изпратени в Газа, а правомощията им ще бъдат много ясно определени“, заяви Бадр Абделати.

Турция и Египет подчертаха, че ще продължават да полагат усилия за преминаването към втория етап от Споразумението за прекратяване на огъня в Газа, както и за изтеглянето на израелските сили.

По време на посещението си в Анкара външният министър на Египет покани турския си колега на международна конференция в Кайро, на която ще бъдат обсъдени стъпките за възстановяване на Газа.

„Чрез тази конференция ще предоставим всички възможности, с които разполага светът, за да изградим отново Газа. Защото както знаете, там има големи разрушения. И искаме да подчертаем това – подкрепата за борбата на палестинския народ е крайно необходима и трябва да осигурим възможностите, които ще им позволят да живеят по собствените си земи“, зави външният министър на Египет.

От изявлението стана ясно, че двамата са обсъдили и възможните решения за установяването на мир и стабилност и в други държави от региона като Судан, Либия и Сирия.

Освен с Хакан Фидан министърът на външните работи на Египет се срещна също така с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Посещението му в Анкара беше осъществено и в контекста на 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете държави. В тази връзка външният министър на Египет направи и подарък на Турция – реплика на статуя на египетски фараон, която връчи с пожелание да бъде поставена на видно място в турската столица и да напомня за значението на двустранните отношения.