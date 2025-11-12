Гърция и Кипър ще осъвременят финансовите и техническите параметри на бъдещия електрически интерконектор между двете страни

Гърция и Кипър ще осъвременят финансово-техническите параметри на подводния електрически интерконектор, който трябва да свърже двете страни. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис след днешното трето съвместно заседание на двете правителства в Атина, съобщи кипърското издание „Филелефтерос“.

Мицотакис обясни, че промените ще бъдат направени, за да може в проекта да бъдат включени нови силни инвеститори.

Евроазиатският интерконектор, известен и като Great Sea Interconnector, трябва да свърже Гърция с Кипър и в перспектива - с Израел, както и енергийните системи на Европейския съюз и на Близкия изток. Подводният кабел според настоящите планове ще струва 2,4 млрд. евро, част от които ще бъдат финансирани от ЕС. При евентуалното му завършване проектът ще бъде най-дългият (1240 км) и най-дълбокият (3000 метра) интерконектор за постоянен ток с високо напрежение в света.

Проектът обаче предизвиква необичайни търкания между Атина и Никозия, особено във финансовата му част. Освен това подготвителните му дейности са усложнени и от позицията на Турция, според която трасето му преминава през акватория, за която тя претендира като част от своя континентален шелф, докато Гърция и Кипър отхвърлят турските претенции. Проектът е и обект на разследване на Европейската прокуратура.

В изявленията си преди срещата Мицотакис и кипърският президент Никос Христодулидис потвърдиха взаимния си ангажимент за задълбочаване на координацията между Атина и Никозия, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Мицотакис определи инициативата като „особено важна“ и заяви: „Освен тясната комуникация, която поддържаме, и редовните ни лични контакти, е много важно да координираме и работата си, особено преди Кипър да поеме председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2026 г.“, добави той.

В същото време Христодулидис подчерта по-широките ползи от партньорството, като каза, че то е засилило сътрудничеството „отвъд строго националните въпроси“ и е позволило на Кипър да се възползва от гръцкия опит във вътрешното управление. Кипърският президент също така подчерта, че по време на предстоящото председателство на Съвета на ЕС неговата страна ще работи за „засилване на стратегическата автономност на Съюза“.

„Кипър и Гърция играят много важна роля в укрепването на отношенията на ЕС с Близкия изток“, коментира още Христодулидис, като подчерта, че последните съвместни инициативи, включително срещата на министрите на енергетиката от Съединените щати, Израел, Гърция и Кипър в Атина миналата седмица, помагат за идентифицирането на точките на сближаване между ЕС и Съединените щати.