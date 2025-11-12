Падналият в Грузия турски военен самолет вероятно се е разпаднал във въздуха, смятат авиоексперти

Падналият вчера в Грузия турски военен самолет С-130 вероятно се е разпаднал във въздуха, а екипажът е опитал да подготви машината за аварийно приземяване, смятат турски и международни авиоексперти, цитирани от Ройтерс.

Турският военен самолет, пътуващ от Азербайджан за Турция, падна вчера на грузинска територия, при което загинаха 20 турски военнослужещи. Имената им бяха оповестени днес от турското министерство на отбраната. Към момента службите на Турция, Грузия и Азербайджан провеждат съвместно разследване относно причините за инцидента.

Катастрофата е най-смъртоносният военен инцидент в Турция от февруари 2020 г., когато подкрепяни от Русия сирийски сили убиха 33 турски войници в Идлиб, Северозападна Сирия, където Турция оказваше подкрепа на бунтовници, борещи се срещу режима на Асад, отбелязва Ройтерс.

Докато разследването е в ход турски и международни авиоексперти твърдят, че кадри от падането на самолета и снимки от мястото, където той се е разбил, показват, че машината се е разпаднала във въздуха. Според някои от експертите причината за разпадането може да се дължи и на възрастта на военния самолет. По думите им самолетът е произведен преди 57 години и е бил на въоръжение в турската армия от 2010 г. насам.

Бившият специалист по С-130 във военновъздушните сили на САЩ Джеръд Филипс също коментира случилото се, като заяви, че „кадри от инцидента показват отделяне на опашката на самолета от корпуса и изпускане на гориво през клапаните на крилата му, което води до предположението, че екипажът се е опитал да подготви машината за аварийно кацане“.

Миналия месец турското министерство на отбраната разкри споразумение с Великобритания за закупуване на 12 самолета C-130J, припомня Ройтерс. Според предоставената информация самолетите трябва да преминат през поддръжка и модернизация във Великобритания и след това да бъдат изпратени в Турция.