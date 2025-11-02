Над 40 хиляди души от 126 страни участваха в 47-ия традиционен маратон на Истанбул

При изключителен интерес от страна на спортисти, граждани и медии се проведе традиционният маратон на Истанбул, който е под наслов ”Единственият междуконтинентален маратон”.

В 47-ото издание се включиха 41 416 участници от 126 държави, съобщават турските медии. Стартът на трасето от 42 километра бе на азиатския бряг на Истанбул и завърши в европейската част на мегаполиса. В цялата дистанция участваха 43 елитни спортисти от 4 континента, а в масовия старт - 5000 души.

Според организаторите маратонът е включен в категорията „Златен етикет“ на Световната атлетическа асоциация.

Участието на лидера на основната опозиционна Народнорепубликанска партия Йозгюр Йозел сложи отпечатък върху маратона. Лично той даде старта на 42-километровия пробег в слънчевата утрин на Истанбул от “Моста на мъчениците 15 юли” над Босфора на азиатския бряг. Финалът бе на площад "Султан Ахмет" на европейския континент, съобщава в. "Сьозджю".

„Наслаждавайте се. Нека запазим високия си дух. Всичко ще бъде страхотно. Спортисти от цял ​​свят дойдоха тук, за да бягаме с всички цветове на Истанбул", каза Йозгюр Йозел, цитиран от сайта Т24. Опозиционният лидер използва случая, за да отправи и завоалирана критика. "Ако погледнете колко брандиране е получил от 2019 г. насам, Истанбул е на правилния път. Но Турция е на обратния път. Тези, които поставят Истанбул на правилния път, ако е рекъл Бог, ще спечелят и правителството при първите следващи избори“, каза Йозел, цитиран от сайта Т24.

Послание до участниците изпрати и намиращият се в ареста отстранен кмет на Истанбул и кандидат за президент на НРП Екрем Имамоглу, съобщи близкият до опозицията вестник "Сьозджю".

„Истанбулският маратон означава да бягаме заедно, да вървим заедно към целта, да преодоляваме препятствия и да стоим рамо до рамо. Надявам се, че и вие ще бягате за справедливост и свобода в тазгодишния маратон. Искам всяка ваша стъпка, направена с вяра и решителност, да остави отпечатък върху Републиката, нашата демокрация и нашето бъдеще“, заяви Имамоглу в обръщението си към участниците.

Лидерът на НРП Йозгюр Йозел, заедно с ръководството на Голямата община на Истанбул, се включи в един от етапите на маратона.

Кенийският атлет Ронзас Локитам Килимо зае първо място в трасето от 42,195 километра с време 2:10:12 секунди, информира Анадолската агенция.

Атлетката от Етиопия Бизуагер Адера спечели маратона при жените с време от 2:26:19 секунди.

Двама спортисти от Турция завършиха в топ 10 на Истанбулския маратон - Хюсеин Джан завърши пети с време 2:10:58 секунди, а Халил Яшин завърши девети с време 2:19:50 секунди.

Главен спонсор на маратона е турската "Иш банкасъ". Наградният фонд е разпределен поравно при мъжете и жените. В категорията от 42 километра ще бъдат разпределени общо 190 000 долара. За подобряване на рекорд на трасето ще бъде присъден бонус от 5000 долара.

Наградата за първо място е 50 000 долара, за второ - 20 000 долара и 10 000 долара за трето място. Предвидено е отделно разпределение на наградите за местните спортисти.

Към маратона имаше голям интерес от страна на медиите. Десетки пътни артерии, единият от мостовете над Босфора и тунелът "Евразия" бяха затворени за движение. След 15 часа местно време движението ще бъде възстановено, съобщиха турските медии.