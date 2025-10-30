НАН: Новият началник-щаб на нигерийските ВМС обеща решителен, дисциплиниран и технологично ориентиран флот под негово ръководство

Новоназначеният началник-щаб на ВМС на Нигерия контраадмирал Иди Абас обеща да поведе решителен, дисциплиниран и технологично ориентиран флот, който да брани националните води и да подпомага засилването на морската икономика, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Абас каза това днес в Абуджа, поемайки поста на 23-и началник щаб на ВМС на Нигерия. Той обеща да се изправи срещу кражбите на суров петрол, морското разбойничество, нелегалното претоварване на гориво и други морски престъпления, които заплашват националната сигурност и икономическа стабилност.

"Нашата морска среда остава застрашена от кражбите на суров петрол, морско разбойничество, нелегално претоварване на горива и наркотрафик. Тези престъпления подкопават икономиката ни и националната енергийна сигурност. Ще се изправим решително срещу тях", заяви той.

Командирът на ВМС каза, че ще се фокусира върху засилването на морската сигурност, засилването на оперативните способности чрез обновяване на флота, върху подобряването на благосъстоянието на кадрите и изграждането на междуведомствено и международно сътрудничество.

Той изрази благодарност на предшественика си вицеадмирал Емануел Огала, че е поставил здрави основи за продължителен прогрес, описвайки ръководството му като визионерско и служещо за пример.

Абас призова офицерите и цивилните служители да спазват основните ценности на флота - почтеност, професионализъм и работа в екип, уверявайки ги, че службата им ще остане професионална, подотчетна и ориентирана към тяхното благосъстояние.

"Обещавам да водя, да слушам, да ви уверя, че благосъстоянието ще остане основен приоритет. С подкрепата на главнокомандващия въоръжените сили и солидарността на всички нигерийци, ние ще насочим ВМС към великолепно бъдеще", каза още той.

Напускащият поста си вицеадмирал Еманюел Огала заяви, че оставя флота по-силен, по-способен и по-добре позициониран да осигурява морската среда на страната.

Огала каза, че през последните две години флотът е постигнал значителен напредък в оперативните си дейности с похвално подобрение по отношение на морската сигурност.

"Гарантирахме, че няма инциденти с пиратство под мое ръководство, след като Нигерия беше заличена от доклада за пиратството на лондонската организация "Международно морско бюро" през март 2022 г.", заяви той.

Огала изрази благодарност на президента Бола Тинубу за възможността да служи, като поздрави колегите си от въоръжените сили, Министерството на отбраната, губернаторите на щатите и семейството на флота за тяхната подкрепа.

Той призова офицерите и войниците да останат лоялни към конституцията на страната и да оказват пълно сътрудничество на неговия наследник, контраадмирал Ибрахим Абас.

"Уверен съм, че моят наследник ще поддържа темпото за осигуряване на адекватна морска сигурност. Останете лоялни, на първо място към конституцията, президента и главнокомандващия, и към всички конституирани власти", каза той.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и НАН)