АЗЕРТАДЖ: Азербайджанският външен министър се срещна в Самарканд със своя узбекистански колега

Азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов се срещна по време на посещението си в Самарканд със своя узбекистански колега Бахтийор Саидов, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Байрамов поздрави Узбекистан за домакинството на първата в историята на страната Обща конференция на ЮНЕСКО. В разговорите двете страни изтъкнаха динамичното развитие на отношенията между Азербайджан и Узбекистан във всички области в рамките на тяхното стратегическо партньорство.

Беше обсъдено продължаването на съвместните усилия за още по-тясно укрепване на приятелските и братски връзки между двете държави.

Министрите прегледаха текущите проекти и инициативи, насочени към задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, търговията, инвестициите, транспорта, енергетиката, културата и хуманитарните дейности.

На срещата беше изтъкнато значението на взаимната подкрепа и активното взаимодействие в рамките на международни и регионални организации като Организацията на обединените нации, Организацията на тюркските държави, Движението на необвързаните страни, Организацията за ислямско сътрудничество, както и на други регионални формати.

Двете страни обмениха мнения и по актуални регионални въпроси и други теми от взаимен интерес.

