Подробно търсене

Руският президент Путин съобщи за успешно изпитание на подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"

Иво Тасев
Руският президент Путин съобщи за успешно изпитание на подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
Руският президент Путин съобщи за успешно изпитание на подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
Торпедо "Посейдон", 20 февруари 2019 г. Снимка: пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия чрез АП
Москва,  
29.10.2025 14:57
 (БТА)
Етикети

Руският президент Владимир Путин обяви днес, че Русия е направила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател "Посейдон", предаде Ройтерс.

И руски, и американски представители описаха "Посейдон" като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика такива радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове, посочва световната агенция.

При посещение във военна болница Путин заяви пред ранени военнослужещи, че изпитанието е било вчера.

"За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време“, обясни Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Това е огромен успех“, каза руският президент, отбелязвайки, че мощността на "Посейдон“ надвишава капацитета на междуконтиненталната ракета "Сармат“.

 

/ВС/

Свързани новини

23.06.2023 17:08

Русия няма да информира САЩ за броя на ядрените си бойни глави в Беларус, каза Сергей Рябков

Русия няма да информира САЩ за броя на ядрените си бойни глави, разположени в Беларус, нито пък за тестовете на суперторпедото "Посейдон", способно да носи термоядрен заряд. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс.
03.04.2023 04:03

Русия ще прави специална дивизия от подводници, въоръжени с торпеда "Посейдон" в Камчатка

Планира се до края на 2024 г. /началото на 2025 г. да бъде сформирана дивизия от подводници със специално предназначение, които да бъдат въоръжени със суперторпедата "Посейдон", в състава на подводните сили на Тихоокеанския флот, съобщи за ТАСС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:16 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация