Осем унгарци и двама германци са сред загиналите в самолетната катастрофа в Кения

Атанаси Петров
Представители на кенийските власти инспектират мястото, на което днес се разби самолетът на компанията "Момбаса еър сафари", 28 октомври 2025 г. Снимка: АП
Найроби,  
28.10.2025 15:40
 (БТА)

Единадесет души загинаха в самолетна катастрофа в Кения, включително осем унгарски граждани и двама германци, съобщи ДПА.

Авиокомпанията, извършваща полета - "Момбаса Еър Сафари", потвърди, че единадесетият загинал е кенийският пилот на самолета. 

Малкият самолет се е разбил в крайбрежния окръг Квале, на около 40 километра от град Момбаса, докато е летял към националния резерват "Масаи Мара", съобщи кенийският орган за гражданска авиация.

Властите са започнали разследване, за да се установи причината за инцидента.

"Момбаса Еър Сафари" е компания, специализирана в транспортирането на туристи между пясъчните плажове на източното крайбрежие на Кения и сафари дестинациите в северните части на страната. Честа дестинация при тези пътувания е именно националният парк "Масаи Мара", отбелязва ДПА.

/ЛМ/

