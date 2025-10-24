Подробно търсене

Посещението на германския външен министър в Китай е отменено

Елена Инджева
Посещението на германския външен министър в Китай е отменено
Посещението на германския външен министър в Китай е отменено
Германският външен министър Йохан Вадефул (отдясно) и китайският външен министър Ван И говорят пред медиите във външното министерство в Берлин, Германия. 3 юли 2025 г. Снимка: АП/ Markus Schreiber
Берлин,  
24.10.2025 14:37
 (БТА)

Посещението на германския външен министър Йохан Вадефул в Китай, планирано за тази неделя, се отменя, съобщи днес говорителка на неговото министерство, цитирана от Ройтерс.

"Ние отлагаме срещата за по-нататък", съобщи говорителката на пресконференция. Тя уточни, че не е имало възможност да се организират достатъчно срещи в Китай, за да бъде оправдано пътуването.

Говорителката отказа да уточни коя от страните е отказала срещата. Тя обаче посочи, че Германия съжалява за отменената среща, предвид ключовата роля на Китай, както в областта на търговията, така и на страна, която "както никоя друга (страна) има влияние над Русия във войната й с Украйна".

 

/ВД/

Свързани новини

22.10.2025 11:04

Китай изпревари САЩ като водещ търговски партньор на Германия

Китай изпревари Съединените щати и отново стана най-големият търговски партньор на Германия за първите осем месеца на 2025 година, показват предварителни данни на германската статистическа служба, цитирани от Ройтерс. Разместването в класацията се
17.10.2025 16:28

Германският външен министър приветства планираната среща между Тръмп и Путин в Будапеща

Германският външен министър Йохан Вадефул приветства планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Будапеща, предаде ДПА.
17.10.2025 05:31

Външният министър на Германия Йохан Вадефул пристига на посещение в Турция

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул ще бъде на посещение в Турция днес, съобщиха от Министерството на външните работи на Турция. При посещението си в Анкара той ще се срещне с турския външен министър Хакан Фидан. Според
14.10.2025 01:44

Германският външен министър призова "Хамас" да бъде изключена от управлението на Газа, а Тръмп да продължи мирните си инициативи с Путин

Германският външен министър Йохан Вадефул зави, че разчита палестинската ислямистка групировка "Хамас" да не играе никаква роля в ивицата Газа в бъдеще, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:59 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация