Посещението на германския външен министър в Китай е отменено

Посещението на германския външен министър Йохан Вадефул в Китай, планирано за тази неделя, се отменя, съобщи днес говорителка на неговото министерство, цитирана от Ройтерс.

"Ние отлагаме срещата за по-нататък", съобщи говорителката на пресконференция. Тя уточни, че не е имало възможност да се организират достатъчно срещи в Китай, за да бъде оправдано пътуването.

Говорителката отказа да уточни коя от страните е отказала срещата. Тя обаче посочи, че Германия съжалява за отменената среща, предвид ключовата роля на Китай, както в областта на търговията, така и на страна, която "както никоя друга (страна) има влияние над Русия във войната й с Украйна".