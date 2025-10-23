Двама украински журналисти бяха убити при руска атака с дрон в източната част на страната

Двама украински журналисти от телевизионния канал "Фрийдъм" бяха убити днес при руска атака с дрон в Краматорск, в източната част на страната, предаде Франс прес.

Медията, за която те са работили, съобщи, че колата, в която са се намирали, е била поразена на бензиностанция.

Ръководителят на Донецката областна военна администрация публикува снимки на изгорелите останки на автомобила.